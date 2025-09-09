Мессенджер MAX
Регион
9 сентября, 09:53

Студент, убивший школьницу в Петербурге, пришёл в сознание в реанимации

Юноша из Южно-Сахалинска, обвиняемый в убийстве петербургской школьницы. Обложка © Telegram / SHOT

Подозреваемый в убийстве петербургской школьницы студент пришёл в сознание в реанимации. Об этом сообщил информированный источник, знакомый с ходом расследования.

В настоящее время медики не разрешили следователям проводить допрос молодого человека по имени Максим из-за его тяжёлого состояния, сообщает RT.

Life.ru узнал после жуткого убийства девочки парнем из онлайн-игры, как ИИ меняет психику детей
Напомним, труп 15-летней девочки с ножевыми ранами нашли вечером 7 сентября в апарт-отеле на Витебском проспекте Петербурга. Её убил бывший молодой человек, с которым школьница познакомилась в онлайн-игре. 18-летний студент позвал жертву в номер, где зарезал, после чего сфотографировал и отправил снимок другу.

