Студент, убивший школьницу в Петербурге, пришёл в сознание в реанимации

Подозреваемый в убийстве петербургской школьницы студент пришёл в сознание в реанимации. Об этом сообщил информированный источник, знакомый с ходом расследования.

В настоящее время медики не разрешили следователям проводить допрос молодого человека по имени Максим из-за его тяжёлого состояния, сообщает RT .

Напомним, труп 15-летней девочки с ножевыми ранами нашли вечером 7 сентября в апарт-отеле на Витебском проспекте Петербурга. Её убил бывший молодой человек, с которым школьница познакомилась в онлайн-игре. 18-летний студент позвал жертву в номер, где зарезал, после чего сфотографировал и отправил снимок другу.