Силуанов рассказал, когда в России смогут снизить ключевую ставку

Чтобы добиться снижения ключевой ставки Центробанка, нужно продумать взвешенный бюджет с выверенными приоритетами, при этом от «чрезмерного оптимизма» лучше отказаться. Об этом РБК заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Надо понижать ключевую ставку и ставки в экономике, а для этого нужно делать взвешенный сбалансированный бюджет», — подчеркнул он.

Силуанов напомнил, что финансовый план на 2026 год составлялся на основе цен на нефть марки Urals в среднем 59 долларов за баррель. По его словам, это достаточно взвешенный показатель. Глава Минфина уверен, что бюджет должен иметь железобетонную конструкцию, чтобы исключить негативное влияние любых западных санкций. Также ставится цель нарастить объём заимствований, и планирование бюджета страны будет рассчитываться исходя из баланса на первичном уровне, добавил Силуанов.