Силуанов: Минфин планирует продать аэропорт Домодедово до конца 2025 года

Планы по приватизации аэропорта «Домодедово» могут быть реализованы до конца этого года. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«В плане продажи [Домодедово] есть. Но посмотрим, успеем ли мы до конца года это сделать. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс», — отметил министр финансов в интервью Радио РБК.