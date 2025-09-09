Силуанов: Минфин планирует продать аэропорт Домодедово до конца 2025 года
Обложка © Life.ru
Планы по приватизации аэропорта «Домодедово» могут быть реализованы до конца этого года. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«В плане продажи [Домодедово] есть. Но посмотрим, успеем ли мы до конца года это сделать. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс», — отметил министр финансов в интервью Радио РБК.
Силуанов уточнил, что на покупку объекта уже есть претендент, однако его имя не раскрывается. Торги пройдут в открытом формате для обеспечения рыночной цены и здоровой конкуренции.
Ранее Генеральная прокуратура РФ начала судебный процесс против бывшего владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика и связанных с ним структур. Позднее Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования надзорного ведомства, приняв решение о передаче международного аэропорта Домодедово в государственную собственность РФ.