«Опыт есть»: Совладелец Внуково готов покрыть долги Домодедово вместо государства

Один из совладельцев аэропорта Внуково Виталий Ванцев рассматривает возможность вложения средств в Домодедово, который летом был передан в государственную собственность. Об этом он сообщил в беседе с РБК.

«У нас хороший опыт есть. Поэтому мы готовы взяться за Домодедово», — заявил он.

Ванцев считает, что государству нецелесообразно брать на себя бремя убытков аэропорта Домодедово, ведь его основные задачи лежат в плоскости развития инфраструктуры, а не в погашении прошлых обязательств, возникших при частном управлении. Он подчеркнул необходимость привлечения стратегического инвестора для решения этой проблемы.