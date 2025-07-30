«Опыт есть»: Совладелец Внуково готов покрыть долги Домодедово вместо государства
Совладелец Внуково Ванцев заявил о готовности вкладывать средства в Домодедово
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Один из совладельцев аэропорта Внуково Виталий Ванцев рассматривает возможность вложения средств в Домодедово, который летом был передан в государственную собственность. Об этом он сообщил в беседе с РБК.
«У нас хороший опыт есть. Поэтому мы готовы взяться за Домодедово», — заявил он.
Ванцев считает, что государству нецелесообразно брать на себя бремя убытков аэропорта Домодедово, ведь его основные задачи лежат в плоскости развития инфраструктуры, а не в погашении прошлых обязательств, возникших при частном управлении. Он подчеркнул необходимость привлечения стратегического инвестора для решения этой проблемы.
Кроме того, Ванцев упомянул, что в начале этого года он уже проводил переговоры с Дмитрием Каменщиком — бывшим бенефициаром Домодедово, и обсуждал различные сценарии объединения активов: от приобретения всей авиагавани до покупки доли или полного слияния.
Ранее Генеральная прокуратура РФ начала судебный процесс против бывшего владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика и связанных с ним структур. Позднее Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования надзорного ведомства, приняв решение о передаче международного аэропорта Домодедово в государственную собственность РФ. Президент Владимир Путин, комментируя данное решение, особо отметил, что этот процесс не следует рассматривать как национализацию.