9 сентября, 09:41

Пять крылатых ракет и 230 беспилотников ВСУ сбила российская ПВО за сутки

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за последние сутки сбили пять крылатых ракет, пять снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 230 беспилотников ВСУ самолётного типа. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Всего с начала проведения специальной военной операции в общей сложности уничтожены 666 самолётов, 283 вертолёта, 82 675 беспилотных летательных аппаратов, 628 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 25 022 танка и других боевых бронированных машин, 1590 боевых машин реактивной артиллерии, 29410 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 41374 единицы специальной военной автомобильной техники.

Никита Никонов
