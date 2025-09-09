СК проводит проверку после падения педиатра из окна элитного ЖК в Москве

По факту обнаружения тела педиатра скорой медицинской помощи под окнами жилого дома была организованна доследственная проверка. Как сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России, врач мог выпасть из окна.

В Москве следователи начали доследственную проверку по факту обнаружения тела врача. Фото © Telegram / Столичный СК

«В ночное время 9 сентября 2025 года под окнами жилого дома, расположенного на Хорошёвском шоссе в городе Москве, обнаружено тело врача скорой медицинской помощи с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты», — говорится в сообщении.

По данным следствия, незадолго до трагедии медик прибыл по указанному адресу на вызов к ребёнку. В настоящее время по факту случившегося организованно доследственная проверка. Следователи осмотрели место происшествия, изучили записи с видеокамер и опросили свидетелей для установления всех обстоятельств.