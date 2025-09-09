Массовое отравление волонтёров-подростков произошло на фестивале «Крылья Сахалина»

Пострадавшие предполагают, что виной всему могла стать курица, поданная на фестивале. Организаторы мероприятия уже принесли извинения и прекратили сотрудничество с компанией, отвечавшей за питание.

В Роспотребнадзоре отреагировали на сообщения об отравлении 15 человек на свадьбе в Екатеринбурге

Ранее сообщалось, что анапский отель начал выплату компенсаций после отравления детей хлором в бассейне. Уже достигнута договорённость с одной из семей из Краснодара — им возвращено 52 тысячи рублей за проживание. Ведутся переговоры ещё с четырьмя семьями.