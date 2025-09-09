Массовое отравление волонтёров-подростков произошло на фестивале «Крылья Сахалина»
На музыкально-авиационном фестивале «Крылья Сахалина» зафиксировано массовое отравление среди волонтёров. Об этом сообщает Mash.
Фестиваль, проходивший на аэродроме «Пушистый» в Сахалинской области, завершился неприятным инцидентом: 18 подростков-волонтёров оказались в больнице. Несмотря на то, что само мероприятие прошло без происшествий, уже по его окончании у одной из участниц резко ухудшилось самочувствие. Вскоре после этого остальные 17 волонтёров также сообщили о симптомах отравления – температуре и диарее.
Пострадавшие предполагают, что виной всему могла стать курица, поданная на фестивале. Организаторы мероприятия уже принесли извинения и прекратили сотрудничество с компанией, отвечавшей за питание.
