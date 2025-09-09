Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
9 сентября, 10:20

Массовое отравление волонтёров-подростков произошло на фестивале «Крылья Сахалина»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pormezz

На музыкально-авиационном фестивале «Крылья Сахалина» зафиксировано массовое отравление среди волонтёров. Об этом сообщает Mash.

Фестиваль, проходивший на аэродроме «Пушистый» в Сахалинской области, завершился неприятным инцидентом: 18 подростков-волонтёров оказались в больнице. Несмотря на то, что само мероприятие прошло без происшествий, уже по его окончании у одной из участниц резко ухудшилось самочувствие. Вскоре после этого остальные 17 волонтёров также сообщили о симптомах отравления – температуре и диарее.

Пострадавшие предполагают, что виной всему могла стать курица, поданная на фестивале. Организаторы мероприятия уже принесли извинения и прекратили сотрудничество с компанией, отвечавшей за питание.

Ранее сообщалось, что анапский отель начал выплату компенсаций после отравления детей хлором в бассейне. Уже достигнута договорённость с одной из семей из Краснодара — им возвращено 52 тысячи рублей за проживание. Ведутся переговоры ещё с четырьмя семьями.

