Совбез РФ разрабатывает новую редакцию Доктрины информационной безопасности

Совет безопасности Российской Федерации приступил к разработке обновлённой редакции Доктрины информационной безопасности страны. Как сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ, было проведено совещание межведомственной группы, посвящённое подготовке заседания профильной комиссии по вопросу создания новой редакции стратегического документа.

В действующей доктрине отмечается, что ключевыми вызовами информационной безопасности России являются наращивание зарубежными странами возможностей информационно-технического воздействия на критическую инфраструктуру РФ в военных целях, а также увеличение объёма материалов в иностранных СМИ, содержащих предвзятую оценку политики России. Особое внимание уделяется противодействию информационному воздействию на молодёжь, направленному на размывание традиционных духовно-нравственных ценностей.

Кроме того, в документе констатируется рост киберпреступности, недостаточный уровень развития технологий информационной безопасности в экономической сфере и сохраняющуюся зависимость отечественной промышленности от зарубежных информационных технологий, особенно в области электронной компонентной базы и программного обеспечения. Новая редакция доктрины призвана выработать адекватные ответы на эти вызовы.

По итогам совещания участники рекомендовали направить проект обновлённой доктрины на рассмотрение членам межведомственной комиссии Совбеза по информационной безопасности. К слову, действующая редакция документа была утверждена указом президента РФ Владимира Путина в декабре 2016 года.