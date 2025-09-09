В России могут зарегистрировать первую в мире вакцину от лихорадки Западного Нила

Российские учёные разработали вакцину против лихорадки Западного Нила, в ближайшее время она пройдёт доклинические испытания на лабораторных животных. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Суммарная стоимость научно-исследовательских работ составляет 19 миллионов рублей, выделенных по двум отдельным тендерам. В ходе доклинических исследований будет оценена профилактическая эффективность и протективная способность препарата — его свойство обеспечивать защиту от заболевания. Испытания проведут на мышах, крысах, кроликах и морских свинках.

Разработка имеет особое значение, поскольку в настоящее время в мире не существует зарегистрированных вакцин против лихорадки Западного Нила. Таким образом российский препарат, работа над которым началась в мае 2023 года, может стать первым.

Лихорадка Западного Нила представляет собой острое вирусное заболевание, передающееся человеку через укусы комаров, инфицированных от заражённых птиц. Хотя 80% случаев протекают бессимптомно, в тяжёлых формах вирус вызывает поражение головного мозга и центральной нервной системы, приводя к менингиту или энцефалиту с летальностью до 20-40%.

В России массовые вспышки заболевания фиксировались в 1999 году в Астраханской и Волгоградской областях, а затем в 2010 году. Наибольший подъём заболеваемости отмечался в 2024 году, когда было зарегистрировано 436 случаев в 36 регионах страны — это в 2,4 раза превысило показатели 2023 года и в три раза превысило среднемноголетние значения. В текущем году наблюдаются лишь единичные случаи инфицирования.