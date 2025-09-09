Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

9 сентября, 11:21

Российские хакеры взломали ресурсы четырёх спонсоров ВСУ и «Азова»*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Tero Vesalainen

Российские хакеры из группировки «Вектор Т8» вывели из строя ресурсы четырёх фондов, финансирующих Вооружённые силы Украины (ВСУ). Данную информацию сообщили РИА «Новости» представители команды.

В результате кибератаки были нарушены работы международного фонда INVICTUS, а также украинских организаций «На щите», «Фундация силы» и «Твой шаг». Хакеры отметили, что два из них, включая международный фонд, полностью не функционируют уже около четырёх суток. Для взлома ресурсов специалистам потребовалось внести изменения в системные настройки администратора сайта.

В материале уточняется, что фонд «Твой шаг» финансировал батальон «Азов»* и «Русский добровольческий корпус»*. Кроме того, собеседники агентства отметили, что доход фонда «На щите» за 2024 год составил 316,2 миллиона гривен (около 632,4 миллиона рублей по нынешнему курсу).

Ранее сообщалось, что российские хакеры взломали канцелярию ВС Франции и узнали планы Запада по вопросу ввода «миротворческого контингента» на Украину. «Коалиция желающих» согласна отдать России всю территорию ДНР и ЛНР, а также части Херсонской и Запорожской областей, но взамен европейцы рассчитывают, что Москва согласится с нахождением европейских военных на территории Украины.

* Террористические организации, запрещённые в России.

Юлия Сафиулина
