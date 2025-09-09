Уходит эпоха: Россияне стали отказываться от майонеза ради ЗОЖа

Снижение популярности майонеза в России связано с переходом населения на здоровое питание и ростом интереса к домашним соусам. Такое мнение в беседе с«Постньюс» озвучила Инна Литвиненко, кандидат экономических наук и член комитета по образованию и социальной политике при ТПП РФ.

По данным аналитиков, только с августа 2024 по июль 2025 года розничные продажи майонеза снизились на 4%, при этом нисходящая динамика прослеживается уже шесть лет. Литвиненко отметила, что майонез стал символом нездорового питания из-за негативного влияния на здоровье и внешний вид — всё из-за консервантов и других вредных ингредиентов в составе.

На фоне этого наблюдается рост интереса к низкокалорийным и веганским соусам, что ещё раз свидетельствует о том, что россияне стали более осознанно подходить к своему рациону.

«Ещё один модный тренд — это сделать майонез руками. То есть если граждане не могут отказаться от майонеза и заменить его другими соусами, то они делают его дома. Это обходится и дешевле, и проще, и они знают, какие продукты при этом применялись», — говорит Литвиненко.