Россиянам рассказали, при каком условии майонез превращается в настоящий яд
Диетолог Кованова: Запекание делает майонез канцерогенным
Майонез является незаменимым ингредиентом для многих новогодних блюд. С ним делают не только салаты, но и запекают мясо, картофель и овощи. Однако при нагревании это соус превращается в настоящий яд для организма, заявила диетолог, нутрициолог София Кованова.
«Под воздействием температуры более 100 градусов майонез распадается на жир и воду, при этом жиры в этом случае будут канцерогенными, вызывающими негативные последствия для всего организма», — отметила врач в беседе с aif.ru.
Те, кто думает, что с домашним майонезом дела обстоят иначе, ошибаются. По словам диетолога, при запекании он ничем не отличается от покупного по вредным свойствам.
Ранее россиянам рассказали, как выбрать самый вкусный и качественный майонез к праздничному застолью. В первую очередь следует обратить внимание на состав. В нём должны содержаться растительные масла, вода и яичные продукты не менее 1% в пересчёте на сухой желток. Жирность самого майонеза должна быть не менее 50%. Также можно приготовить эту популярную заправку для салатов самим. Для этого потребуется растительное масло, сырой желток, лимонный сок, горчица и немного сахара и соли.
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