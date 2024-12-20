Россиянам рассказали, при каком условии майонез превращается в настоящий яд

Майонез является незаменимым ингредиентом для многих новогодних блюд. С ним делают не только салаты, но и запекают мясо, картофель и овощи. Однако при нагревании это соус превращается в настоящий яд для организма, заявила диетолог, нутрициолог София Кованова.

«Под воздействием температуры более 100 градусов майонез распадается на жир и воду, при этом жиры в этом случае будут канцерогенными, вызывающими негативные последствия для всего организма», — отметила врач в беседе с aif.ru.

Те, кто думает, что с домашним майонезом дела обстоят иначе, ошибаются. По словам диетолога, при запекании он ничем не отличается от покупного по вредным свойствам.