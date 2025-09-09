Мобилизация на Украине фактически не прекращалась, а план по призыву 122 тысяч человек является лишь задачей военкоматов. Данное мнение выразил в беседе с Life.ru депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

Мобилизация на Украине и не прекращалась, и набрать очередные 122 тысячи человек — лишь планы военкомов, посмотрим, что выйдет у них на деле. Я убеждён, что в такой большой стране, какой до сих пор остаётся Украина, сделать это несложно, тем более загнать призывников в армию под дулами автоматов, как это преимущественно и происходит уже несколько лет. Алексей Журавлёв Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне

Депутат отметил, что основной призыв идёт в русскоязычных регионах, в то время как западные области стараются не затрагивать из-за сильных националистических настроений. По словам Журавлёва, власти сознательно избегают мобилизации на западе страны, опасаясь потерять поддержку своей ключевой электоральной базы.

Депутат добавил, что таким образом киевский режим не только пополняет войска, но и сокращает число потенциальных протестующих в восточных регионах, где сильны «антизеленские настроения». При этом Журавлёв отметил, что призванные насильно новобранцы могут оказывать серьёзное сопротивление, создавая для Российской армии не меньше трудностей, чем идейные националисты.