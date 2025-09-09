Мессенджер MAX
9 сентября, 11:30

Суд признал ФК «Химки» банкротом из-за долга в 450 млн рублей

Подмосковный клуб Химки признан банкротом по решению суда

Обложка © VK / ФК «Химки»

Арбитражный суд Московской области вынес решение о признании футбольного клуба «Химки» банкротом. Долг команды перед налоговыми службами составляет около 450 миллионов рублей.

Суд получил заявление о банкротстве 20 июня, но не смог продолжить рассмотрение, поскольку заявитель не предоставил подтверждений того, что у должника есть достаточно имущества для финансирования процедуры. После этого заседания были отложены до 27 августа и 3 сентября, и только сегодня, 9 сентября, было принято окончательное решение.
Напомним, в конце мая стало известно, что «Химки» не получили лицензию для участия в следующем сезоне РПЛ. Вскоре РФС отклонил апелляцию команды. После этого клуб сообщил о роспуске второй команды, а 3 июня — о приостановке всей своей деятельности.

Наталья Демьянова
