Такое происходит раз в 10 лет: Миколог разложил по полочкам причины аномального грибного сезона

В общем, в этом году мы имеем уникальный грибной сезон, не разбитый на традиционный раннелетний, позднелетний, раннеосенний и прочие вот эти характерные волны. А просто как начали появляться грибницы, так и появляются. И такое случается, конечно, нечасто. Раз в 10 лет, наверное. Может, даже реже. Такое бывает, все европейские части за себя не отвечают.