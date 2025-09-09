Такое происходит раз в 10 лет: Миколог разложил по полочкам причины аномального грибного сезона
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaroslav Machacek
Аномальный грибной сезон 2025 года стал результатом глобальных климатических изменений, заявляет миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский. По его словам, традиционная фенология уже не работает из-за разбалансировки климатических процессов. Грибы в этом году начали расти с середины мая и продолжают плодоносить непрерывно, что случается крайне редко — примерно раз в 10 лет.
В общем, в этом году мы имеем уникальный грибной сезон, не разбитый на традиционный раннелетний, позднелетний, раннеосенний и прочие вот эти характерные волны. А просто как начали появляться грибницы, так и появляются. И такое случается, конечно, нечасто. Раз в 10 лет, наверное. Может, даже реже. Такое бывает, все европейские части за себя не отвечают.
Связан грибной «бум» с весенней погодой, которая постоянно менялась, — холод несколько раз сменялся на жару, а сухость на влажность. Частое чередование погоды способствует росту грибов. Вишневский предупреждает, что такой интенсивный сезон может негативно отразиться на будущем урожае. В этом году грибницы перенапряглись, поэтому в следующем году грибов будет в разы меньше.
Ранее миколог объяснял, как обезопасить собранные в лесу грибы. Он предупредил, что старые грибы быстро начинают гнить, поэтому собирать следует только крепкие и молодые экземпляры. Для предотвращения разложения нужно бланшировать грибы в кипятке в течение трёх-пяти минут, либо замораживать, либо сразу сушить.