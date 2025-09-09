Слова Владимира Зеленского о том, что победа Украины возможна при сохранении лишь части её территорий, вызвали бурю негодования в Верховной Раде. Ситуацию прокомментировал находящийся в украинском СИЗО депутат Александр Дубинский в своём телеграм-канале.

«Его явно устроит, если Украина сожмётся до территории Львовской области», — написал он.

Дубинский считает, что слова Зеленского могут привести к тому, что Украина будет ограничена территорией Львова. По его мнению, такая ситуация выгодна главе киевского режима, поскольку позволяет скрыть масштабы «похищенного».