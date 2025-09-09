«Его явно устроит»: В Раде возмутились из-за слов Зеленского о победе Украины
Дубинский: Зеленского устраивает уменьшение Украины до размеров Львова
Слова Владимира Зеленского о том, что победа Украины возможна при сохранении лишь части её территорий, вызвали бурю негодования в Верховной Раде. Ситуацию прокомментировал находящийся в украинском СИЗО депутат Александр Дубинский в своём телеграм-канале.
«Его явно устроит, если Украина сожмётся до территории Львовской области», — написал он.
Дубинский считает, что слова Зеленского могут привести к тому, что Украина будет ограничена территорией Львова. По его мнению, такая ситуация выгодна главе киевского режима, поскольку позволяет скрыть масштабы «похищенного».
Ранее Зеленский обозначил, что считает победой отсутствие полного контроля России над территорией Украины. В беседе с американским телеканалом ABC он уточнил, что Киев будет удовлетворён, даже если сможет вернуть лишь часть своих земель.