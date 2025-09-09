В России предложили в 100 раз увеличить штрафы за громкую музыку на улице

Штрафы за нарушение тишины в России необходимо увеличить в сто раз — с 500 до 50 тысяч рублей. С такой инициативой выступил общественный деятель Алексей Ярошенко.

Эксперт пояснил, что действующие санкции за мелкое хулиганство, к которому относится громкое прослушивание музыки на улице, являются неэффективными и не останавливают нарушителей. Для эффективного решения проблемы он предлагает ввести многократное увеличение штрафов.

«Мелкое хулиганство сегодня наказывается в размере 500 рублей, любой девиант может позволить себе заплатить их и веселиться дальше, поэтому надо стократно увеличивать эти штрафы, чтобы за первичное нарушение сумма увеличивалась до 50 тысяч рублей, а за повторное достигала 100 тысяч. Тогда любители музыки просто не потянут такие штрафы», — сказал он «Абзацу».

Ярошенко также предложил наделить добровольные народные дружины правом составлять протоколы об административных правонарушениях с предоставлением доказательств, оставляя окончательное решение за МВД. По его мнению, это снизит нагрузку на полицию и повысит эффективность борьбы с нарушениями тишины.