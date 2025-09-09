В МИД России раскрыли детали освобождения этнографа Каверина из Афганистана
Святослав Каверин. Обложка © Telegram / SWAT SLAV
Российский этнограф Святослав Каверин был возвращён на Родину 8 сентября, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, это стало возможным благодаря запросу Москвы, учитывающему дружественные отношения между РФ и Афганистаном.
«С. И. Каверин был освобождён афганскими властями по обращению российской стороны с учетом дружественного характера отношений между РФ и Исламским Эмиратом Афганистан», — говорится в комментарии Захаровой, который опубликован на сайте МИДа.
Напомним, Каверин был задержан афганскими властями 19 июля в городе Кундуз во время исследовательской поездки, связанной с изучением провинций Кунар, Нуристан, Каписа и Нангархар. По словам учёного, формальным основанием для ареста послужило обвинение в попытке контрабанды украшений, после чего его перевезли в главное управление разведки Афганистана в Кабуле для дальнейшего разбирательства.