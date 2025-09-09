В МИД России раскрыли детали освобождения этнографа Каверина из Афганистана

Российский этнограф Святослав Каверин был возвращён на Родину 8 сентября, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её словам, это стало возможным благодаря запросу Москвы, учитывающему дружественные отношения между РФ и Афганистаном.

«С. И. Каверин был освобождён афганскими властями по обращению российской стороны с учетом дружественного характера отношений между РФ и Исламским Эмиратом Афганистан», — говорится в комментарии Захаровой, который опубликован на сайте МИДа.