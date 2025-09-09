Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

9 сентября, 13:46

Лантратова: В Белгородской области сын бойца СВО не смог пойти в первый класс

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / granata68

В Белгородской области сын участника СВО не смог начать обучение в первом классе. Причиной стало закрытие школы, куда он планировал пойти, из-за угрозы обстрелов и общей небезопасности. Об этом сообщила депутат Госдумы Яна Лантратова в своём телеграм-канале.

«Ко мне обратился ветеран СВО Валерий. Его семилетний сын не мог пойти в первый класс — школа в их селе Бессоновка в Белгородской области была закрыта из-за обстрелов и угрозы безопасности», — сообщила Лантратова.

По итогам разговора с родителями, парламентарий направила запрос в Минпросвещения РФ. В результате, областное Минобразования предоставило мальчику место в школе села Репное, соответствующей его фактическому адресу проживания.
Без руки, но с сердцем: Герой СВО встал во главе пермской школы и теперь учит детей мечтать и побеждать

Ранее Life.ru рассказывал о героях СВО, которые стали педагогами в школах Липецкой, Рязанской и Тамбовской областей. Потерявший руку на СВО боец Александр Григоренко стал директором пермской школы.

