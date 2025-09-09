Лантратова: В Белгородской области сын бойца СВО не смог пойти в первый класс

В Белгородской области сын участника СВО не смог начать обучение в первом классе. Причиной стало закрытие школы, куда он планировал пойти, из-за угрозы обстрелов и общей небезопасности. Об этом сообщила депутат Госдумы Яна Лантратова в своём телеграм-канале.

«Ко мне обратился ветеран СВО Валерий. Его семилетний сын не мог пойти в первый класс — школа в их селе Бессоновка в Белгородской области была закрыта из-за обстрелов и угрозы безопасности», — сообщила Лантратова.