«Действующая история»: Психиатр объяснил, почему лудоманов нужно блокировать после крупного проигрыша
Психиатр Казанцев: Лудоманию сложно лечить, зависимые не видят в этом необходимости
Врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с Life.ru поддержал идею о блокировке аккаунтов лудоманов, проигрывающих большие суммы. По словам специалиста, лечение этого недуга затруднено, поскольку зависимые часто не осознают проблему и стремятся обмануть или перехитрить систему. Для них азарт становится не источником разового удовольствия, а способом заработка.
Как отметил психитр, игромания распространена, но страдающие от неё редко ищут помощи, поскольку не осознают масштаба проблемы. Обращение за лечением происходит в основном под давлением близких или после катастрофических проигрышей, когда, к примеру, теряется жильё. В таких случаях родственники активно участвуют в процессе. Однако многие пациенты прекращают лечение, уверяя врача, что проблема решена и они больше не играют, хотя это часто не соответствует действительности.
То есть у них же есть период: они проигрались, потом на чувстве вины, на каком-то восстановлении они живут ровно до тех пор, пока они не поставили любую первую ставку в онлайн-казино или любую ставку на спорт или ещё что-то, и в них раскручивается влечение.
Казанцев назвал предложение о блокировке аккаунтов лудоманов «реально действующей историей». Хотя это не является панацеей, и, вероятно, будут предприняты попытки использования чужих учётных записей. По крайней мере, крупные игроки столкнутся с ограничениями в своих финансовых операциях.
Также врач выразил обеспокоенность тем, что подростков активно вовлекают в мир ставок на спорт. Особую роль в этом играют популярные среди молодёжи блогеры, которые зачастую рекламируют эту индустрию. Многие из них, благодаря продвижению онлайн-казино, смогли значительно улучшить своё финансовое положение, вплоть до получения многомиллионных доходов.
Напомним, ранее общественники из «Зова народа» обратились к депутатам Госдумы с просьбой рассмотреть возможность блокировки аккаунтов пользователей на платформах онлайн-ставок и азартных игр при достижении чистого проигрыша в размере 100 тысяч рублей и более. При достижении указанного лимита аккаунт пользователя должен быть автоматически и бессрочно заблокирован.