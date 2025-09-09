«Действующая история»: Психиатр объяснил, почему лудоманов нужно блокировать после крупного проигрыша

То есть у них же есть период: они проигрались, потом на чувстве вины, на каком-то восстановлении они живут ровно до тех пор, пока они не поставили любую первую ставку в онлайн-казино или любую ставку на спорт или ещё что-то, и в них раскручивается влечение.