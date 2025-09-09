Мессенджер MAX
9 сентября, 13:01

В Приморском крае 15-летний школьник умер на уроке

Обложка © Life.ru

15-летний школьник умер прямо на уроке в селе Чугуевка Приморского края, сообщает Amur Mash.

В тот день мальчик жаловался на самочувствие — давление, потемнение в глазах, но домой с занятий его не отпустили. В итоге прямо на уроке у него пошла пена изо рта. Подросток потерял сознание и скончался. Прибывшая на место скорая спасти его уже не смогла.

Возбуждено уголовное дело.

А ранее в подмосковном Долгопрудном умер девятиклассник. Это произошло сразу после Дня знаний: мальчику стало плохо дома после учебного дня, а до этого он жаловался на сильную усталость. К приезду врачей школьник уже был мёртв.

