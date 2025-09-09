В Приморском крае 15-летний школьник умер на уроке

В тот день мальчик жаловался на самочувствие — давление, потемнение в глазах, но домой с занятий его не отпустили. В итоге прямо на уроке у него пошла пена изо рта. Подросток потерял сознание и скончался. Прибывшая на место скорая спасти его уже не смогла.