В Приморском крае 15-летний школьник умер на уроке
Обложка © Life.ru
15-летний школьник умер прямо на уроке в селе Чугуевка Приморского края, сообщает Amur Mash.
В тот день мальчик жаловался на самочувствие — давление, потемнение в глазах, но домой с занятий его не отпустили. В итоге прямо на уроке у него пошла пена изо рта. Подросток потерял сознание и скончался. Прибывшая на место скорая спасти его уже не смогла.
Возбуждено уголовное дело.
А ранее в подмосковном Долгопрудном умер девятиклассник. Это произошло сразу после Дня знаний: мальчику стало плохо дома после учебного дня, а до этого он жаловался на сильную усталость. К приезду врачей школьник уже был мёртв.