Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

9 сентября, 13:48

«Приходится переучивать»: Зеленский раскритиковал зарубежную подготовку ВСУшников

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES

Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC News сделал неожиданное заявление о необходимости «переучивания» украинских военнослужащих, прошедших подготовку за рубежом. Глава киевского режима фактически признал системные проблемы в боевой подготовки ВСУ, отметив, что полученные за границей навыки оказываются неприменимыми в реальных условиях боевых действий.

«Учения должны проходить на Украине, потому что когда мы тренируем наших людей за рубежом, они возвращаются и их приходится переучивать», констатировал Зеленский.

Такие заявления Зеленского лишь свидетельствуют о глубоком кризисе в системе подготовки личного состава ВСУ, где отсутствует единая эффективная программа обучения, а командование вынуждено использовать недостаточно подготовленных военнослужащих в боевых операциях. Ситуация усугубляется расхождением между стандартами подготовки, принятыми в странах-партнёрах, и реальными потребностями украинской армии на фронте.

Ранее Зеленский сформулировал пересмотренное понимание победы Украины в конфликте. Экс-комик заявил, что ключевым достижением уже является сам факт сохранения украинской государственности и недопущение полного российского контроля над территорией страны.

