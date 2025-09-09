Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC News сделал неожиданное заявление о необходимости «переучивания» украинских военнослужащих, прошедших подготовку за рубежом. Глава киевского режима фактически признал системные проблемы в боевой подготовки ВСУ, отметив, что полученные за границей навыки оказываются неприменимыми в реальных условиях боевых действий.

«Учения должны проходить на Украине, потому что когда мы тренируем наших людей за рубежом, они возвращаются и их приходится переучивать», — констатировал Зеленский.

Такие заявления Зеленского лишь свидетельствуют о глубоком кризисе в системе подготовки личного состава ВСУ, где отсутствует единая эффективная программа обучения, а командование вынуждено использовать недостаточно подготовленных военнослужащих в боевых операциях. Ситуация усугубляется расхождением между стандартами подготовки, принятыми в странах-партнёрах, и реальными потребностями украинской армии на фронте.