9 сентября, 13:37

Концерт Дениса Мацуева отменили в Греции из-за «международной ситуации»

Афинский госоркестр отменил концерт российского пианиста Мацуева

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Концерт известного российского пианиста Дениса Мацуева, который должен был состояться 21 ноября, не состоится в Греции. Решение об отмене было принято Афинским государственным оркестром.

«Афинский государственный оркестр информирует общественность, что запланированное участие пианиста Дениса Мацуева в концерте 21 ноября в Афинском дворце музыки не состоится», — указано в сообщении.

В публикации говорится, что Афинский государственный оркестр на протяжении своей истории не только стремится к художественному совершенству, но и поддерживает принципы открытого диалога и уважения, присущие европейскому культурному сообществу. В свете недавних «международных событий», оркестр принял решение скорректировать свою программу. Имя солиста, который заменит Мацуева, на данный момент неизвестно.

В Астане не отменят концерт Гагариной, несмотря на петиции общественников
Как сообщалось ранее, концерт белорусского артиста Макса Коржа, запланированный на 6 сентября 2025 года в Алма-Ате на Центральном стадионе, не состоится. Причиной отмены названо отсутствие требуемой документации со стороны команды исполнителя.

