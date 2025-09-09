Концерт Дениса Мацуева отменили в Греции из-за «международной ситуации»

Концерт известного российского пианиста Дениса Мацуева, который должен был состояться 21 ноября, не состоится в Греции. Решение об отмене было принято Афинским государственным оркестром.

«Афинский государственный оркестр информирует общественность, что запланированное участие пианиста Дениса Мацуева в концерте 21 ноября в Афинском дворце музыки не состоится», — указано в сообщении.

В публикации говорится, что Афинский государственный оркестр на протяжении своей истории не только стремится к художественному совершенству, но и поддерживает принципы открытого диалога и уважения, присущие европейскому культурному сообществу. В свете недавних «международных событий», оркестр принял решение скорректировать свою программу. Имя солиста, который заменит Мацуева, на данный момент неизвестно.