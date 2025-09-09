Владимир Зеленский распространяет недостоверную информацию о степени обеспечённости ВСУ вооружением собственного производства. Такое заявление сделал заместитель редактора интернет-проекта «Милитарист» Алексей Рамм.

Эксперт опроверг утверждения киевского главаря о том, что страна на две трети самостоятельно обеспечивает свою армию вооружениями. По словам Рамма, даже стрелковое оружие в основном поступает из западных стран.

«Чешская «стрелкотня» у них встречается — вроде штурмовых винтовок CZ BREN 2. Из бундесвера карабины, которые они сначала приняли на вооружение, потом сняли с вооружения из-за проблем с правообладанием американскими технологиями, ну и была поставлена сотня пулеметов MG5. Всё, что на Украине делается — либо отвёрточная сборка, либо собирается за рубежом и завозится на территорию Украины», — пояснил эксперт.

Заявления о самостоятельном производстве вооружений едва ли соответствуют реальному положению дел, подытожил Рамм в беседе с радио «Комсомольская правда».