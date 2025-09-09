Мессенджер MAX
Военный эксперт поймал Зеленского на вранье об оружии украинского производства

Журналист Рамм: Зеленский врёт, говоря, что ВСУ на 2/3 обеспечены своим оружием

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Владимир Зеленский распространяет недостоверную информацию о степени обеспечённости ВСУ вооружением собственного производства. Такое заявление сделал заместитель редактора интернет-проекта «Милитарист» Алексей Рамм.

Эксперт опроверг утверждения киевского главаря о том, что страна на две трети самостоятельно обеспечивает свою армию вооружениями. По словам Рамма, даже стрелковое оружие в основном поступает из западных стран.

«Чешская «стрелкотня» у них встречается — вроде штурмовых винтовок CZ BREN 2. Из бундесвера карабины, которые они сначала приняли на вооружение, потом сняли с вооружения из-за проблем с правообладанием американскими технологиями, ну и была поставлена сотня пулеметов MG5. Всё, что на Украине делается — либо отвёрточная сборка, либо собирается за рубежом и завозится на территорию Украины», — пояснил эксперт.

Заявления о самостоятельном производстве вооружений едва ли соответствуют реальному положению дел, подытожил Рамм в беседе с радио «Комсомольская правда».

Военный эксперт рассказал об ударе по генералам НАТО в Генштабе ВСУ

Если снабжением украинских военных оружием и техникой у Запада сложностей до определённого времени не возникало, то про обучение военнослужащих того же самого сказать нельзя. Это подтверждает и сам Владимир Зеленский, который сегодня заявил, что бойцов ВСУ, приехавших с европейских полигонов, приходится переучивать, так как их прививали навыки совершенно бесполезные в реалиях вооружённого конфликта на Украине.

Юрий Лысенко
