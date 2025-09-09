Военный эксперт рассказал об ударе по генералам НАТО в Генштабе ВСУ
Эксперт Дандыкин: Целью удара по Генштабу ВСУ могли быть генералы НАТО
Обложка © Life.ru / Kandinskiy 3.1
Удар по зданию Генштаба ВСУ мог быть нацелен на ликвидацию высокопоставленных военных советников НАТО, участвующих в планировании операций. Такое предположение высказал военный эксперт Василий Дандыкин.
По его словам, эта атака стала ответом на нападение на Российский университет спецназа в Чечне в 2024 году. Эксперт допускает, что среди погибших могли быть не только украинские, но и западные генералы, чью гибель НАТО не станет признавать официально.
«Среди девяти ликвидированных, думаю, были генералы — от майора, полковника и выше. Могли погибнуть высшие офицеры ВСУ с боевым опытом, разрабатывавшие военные операции. Вполне вероятно, что были генералы. И не только украинские, но и натовские. Запад этого не признаёт», — пояснил Дандыкин в разговоре с NEWS.ru.
Собеседник издания добавил, что молчание альянса сработало не так хорошо, как на Западе могли надеяться — утечка информации всё же произошла. При этом в некрологах сообщают, что офицеры НАТО погибали на рыбалках, авиакатастрофах и прочих небоевых ситуациях.
Эксперт подчеркнул, что западные советники играют ключевую роль в планировании военных операций Украины. Он расценил создание интернационального центра в Киеве как свидетельство оккупации страны Западом и предупредил о возможном продолжении точечных ударов по подобным целям.
Напомним, 29 октября 2024 года БПЛА ВСУ атаковал территорию Российского университета спецназа в Гудермесе. Удар пришёлся по пустому зданию, учебное заведение не вводило ограничений. Сегодня глава Республики Чечня Рамзан Кадыров сообщил, что той же ночью две «Герани» обрушились на Генштаб ВСУ в Киеве, что привело к гибели девяти штабистов.