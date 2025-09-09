Военный эксперт считает, что удар по Генштабу ВСУ был намёком, который Зеленский не понял

Эксперт допустил, что таким образом Россия обозначила готовность атаковать ключевые украинские центры управления, что ранее не практиковалось. При этом он выразил сомнение, что Зеленский поймёт намёк.

«Но дойдёт ли это до Зеленского и его западных покровителей? Понятия не имею, будет ли Москва наносить удары по офису президента Украины. Но даже если и будет, вряд ли что-то изменится», — указал Тимошенко в беседе с «Ридусом».