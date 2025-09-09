Военный эксперт считает, что удар по Генштабу ВСУ был намёком, который Зеленский не понял
Ракетный удар по зданию Генерального штаба Вооружённых сил Украины мог быть предупреждением Владимиру Зеленскому. Такое предположение высказал полковник в отставке Михаил Тимошенко.
Эксперт допустил, что таким образом Россия обозначила готовность атаковать ключевые украинские центры управления, что ранее не практиковалось. При этом он выразил сомнение, что Зеленский поймёт намёк.
«Но дойдёт ли это до Зеленского и его западных покровителей? Понятия не имею, будет ли Москва наносить удары по офису президента Украины. Но даже если и будет, вряд ли что-то изменится», — указал Тимошенко в беседе с «Ридусом».
Напомним, 29 октября 2024 октября украинский беспилотник нанёс удар по крыше пустого здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. На работу учебного заведения инцидент не повлиял. Как рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров, в ту же ночь российские «Герани» атаковали здание Генштаба ВСУ в Киеве, в результате чего погибли девять сотрудников главного органа оперативного управления украинских войск.