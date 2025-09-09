Сбежавший в Екатеринбурге зэк с паутиной на руке может быть вооружён ножом
Обложка © DALL-E / Life.ru
В Екатеринбурге продолжаются поиски сбежавшего из СИЗО-1 Ивана Корюкова (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В пресс-службе регионального ГУФСИН сообщили нашим коллегам из URA.ru, что у него есть особая примета — татуировка паутины на правой кисти.
По данным ведомства, у Корюкова короткие волосы, щетина. В момент побега он мог быть одет в чёрную лёгкую куртку с капюшоном, тёмно-синие спортивные штаны Umbro и чёрную кофту. Известно, что он регулярно переодевается для конспирации и может быть вооружён кухонным ножом.
Второго беглеца, Александра Черепанова (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), удалось задержать 8 сентября в 14 километрах от СИЗО. Его называют организатором побега.
Оба арестанта попали под стражу весной 2023 года после попытки поджога военкомата и были приговорены к длительным срокам. В ночь на 1 сентября они сбежали из изолятора, после чего силовики объявили их в федеральный розыск.