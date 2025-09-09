Сбежавший в Екатеринбурге зэк с паутиной на руке может быть вооружён ножом

В Екатеринбурге продолжаются поиски сбежавшего из СИЗО-1 Ивана Корюкова (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В пресс-службе регионального ГУФСИН сообщили нашим коллегам из URA.ru, что у него есть особая примета — татуировка паутины на правой кисти.

По данным ведомства, у Корюкова короткие волосы, щетина. В момент побега он мог быть одет в чёрную лёгкую куртку с капюшоном, тёмно-синие спортивные штаны Umbro и чёрную кофту. Известно, что он регулярно переодевается для конспирации и может быть вооружён кухонным ножом.