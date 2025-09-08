«6 часов гоняли по лесу»: Появились кадры поимки террориста из уральского СИЗО после недели в бегах
Обложка © Телеграм / 4 канал | Екатеринбург
Силовикам пришлось шесть часов гоняться по лесу за 24-летним террористом Александром Черепановым*, который неделю был в бегах после того, как скрылся из СИЗО-1 в Екатеринбурге вместе с Иваном Корюковым*. Первые кадры с места задержания публикует местный «4 канал» со ссылкой на источник.
По словам одного из участников операции, силовики преследовали преступника в лесу около посёлка Медный, где ранее были найдены личные вещи беглецов. В 00:45 сотрудники свердловского ГУФСИН вместе с ФСБ и МВД его всё же поймали. При задержании Черепанов* сопротивления не оказал.
Напомним, 1 сентября из СИЗО-1 Екатеринбурга сбежали двое заключённых, осуждённых за покушение на теракт. Они занимались поджогами военкоматов в разных городах России. Корюкова* и Черепанова* готовили к этапированию, но они сумели обмануть охрану и скрыться. Оказалось, что у террористов был ключ от камеры.
* Внесены в реестр террористов и экстремистов.