«‎6 часов гоняли по лесу»: Появились кадры поимки террориста из уральского СИЗО после недели в бегах

Силовикам пришлось шесть часов гоняться по лесу за 24-летним террористом Александром Черепановым*, который неделю был в бегах после того, как скрылся из СИЗО-1 в Екатеринбурге вместе с Иваном Корюковым*. Первые кадры с места задержания публикует местный «4 канал» со ссылкой на источник.