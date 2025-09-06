Удрать за 8 минут: У сбежавших из уральского СИЗО террористов был ключ от камеры
Kp.ru: У террористов, сбежавших из СИЗО в Екатеринбурге, был ключ от камеры
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Подозреваемые в терроризме сбежали из СИЗО-1 в Екатеринбурге, воспользовавшись ключом для выхода из камеры. По информации источника kp.ru, знакомого с ситуацией, на побег у заключённых ушло всего восемь минут, за это время они покинули территорию изолятора.
В связи с этим были возбуждены уголовные дела по статьям 293 УК РФ «Халатность» и 313 УК РФ «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи». Источник издания подчеркнул, что побег был осуществлен в 02:40 1 сентября. Однако охрана заметила исчезновение зэков лишь в 10:40.
Напомним, 1 сентября ночью двое обвиняемых в совершении террористического акта сбежали из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге. Арестанты проходили по статье 205 Уголовного кодекса за поджог военкомата. Их объявили в федеральный розыск. Позже появилось видео побега.