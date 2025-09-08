14 км по лесу: Стали известны подробности погони за беглецом из уральского СИЗО
Сбежавший из СИЗО Черепанов* прошёл 14 км после побега, погоня шла 6 часов
Александр Черепанов*. Обложка © Telegram / Антитеррор Урал
Осуждённый Александр Черепанов*, который сбежал из СИЗО-1 Екатеринбурга, преодолел 14 километров по лесам и дачным участкам. Погоня, организованная правоохранительными органами, продолжалась в течение 6 часов. Во время активных поисков Черепанов* и Иван Корюков* разделились, сообщает E1.ru.
Черепанов* был задержан в районе посёлка Медный, вблизи Чусовского тракта, где установили оцепление на участке от 8-го до 16-го километра дороги. Сопротивления при задержании он не оказал.
В настоящее время продолжаются поиски Корюкова* в дачных посёлках. Известно, что при себе у него нож. Предположительно, преступник одет в белую кепку, длинную черную куртку с бело-красной надписью вдоль молнии, светлую толстовку, темно-синие штаны с ромбовидным логотипом на кармане и чёрные кроссовки Nike. Полицейские прочесывают территорию.
Напомним, что в Первоуральском районе Свердловской области продолжаются поиски заключённых, сбежавших 1 сентября из екатеринбургского СИЗО-1. На дорогах дежурят вооружённые сотрудники ДПС, проверяющие транспортные средства. Двое беглецов, включая Ивана Корюкова* и Александра Черепанова*, могут скрываться на территориях садоводческих товариществ. Черепанова удалось уже задержать после шестичасовой погони по лесу; первые кадры с места задержания были опубликованы
* Внесены в реестр террористов и экстремистов.