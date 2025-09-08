14 км по лесу: Стали известны подробности погони за беглецом из уральского СИЗО

Осуждённый Александр Черепанов*, который сбежал из СИЗО-1 Екатеринбурга, преодолел 14 километров по лесам и дачным участкам. Погоня, организованная правоохранительными органами, продолжалась в течение 6 часов. Во время активных поисков Черепанов* и Иван Корюков* разделились, сообщает E1.ru.

Черепанов* был задержан в районе посёлка Медный, вблизи Чусовского тракта, где установили оцепление на участке от 8-го до 16-го километра дороги. Сопротивления при задержании он не оказал.

В настоящее время продолжаются поиски Корюкова* в дачных посёлках. Известно, что при себе у него нож. Предположительно, преступник одет в белую кепку, длинную черную куртку с бело-красной надписью вдоль молнии, светлую толстовку, темно-синие штаны с ромбовидным логотипом на кармане и чёрные кроссовки Nike. Полицейские прочесывают территорию.