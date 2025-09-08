Десятки машин силовиков для поиска беглеца из СИЗО на Урале попали на видео

Правоохранительные органы продолжают поиски второго арестанта, сбежавшего из СИЗО Екатеринбурга. В Сети активно распространяется видеозапись поисковой операции. Telegram-канал Ural Mash опубликовал кадры, на которых заметны десятки автомобилей силовых структур и гражданских машин, припаркованных вдоль Чусовского тракта.

Второй беглец Иван Корюков* сейчас находится в посёлке Рудный, обстановка там остаётся напряжённой. Сотни сотрудников полиции и поисковиков прочёсывают местность и лесные массивы. По предварительной информации, преступник вооружён ножом.