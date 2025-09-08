Мессенджер MAX
8 сентября, 10:09

Десятки машин силовиков для поиска беглеца из СИЗО на Урале попали на видео

Появились кадры с машинами силовиков, которые ищут террориста в Екатеринбурге

Правоохранительные органы продолжают поиски второго арестанта, сбежавшего из СИЗО Екатеринбурга. В Сети активно распространяется видеозапись поисковой операции. Telegram-канал Ural Mash опубликовал кадры, на которых заметны десятки автомобилей силовых структур и гражданских машин, припаркованных вдоль Чусовского тракта.

Силовики продолжают искать сбежавшего из СИЗО террориста. Видео © Telegram / Ural Mash

Второй беглец Иван Корюков* сейчас находится в посёлке Рудный, обстановка там остаётся напряжённой. Сотни сотрудников полиции и поисковиков прочёсывают местность и лесные массивы. По предварительной информации, преступник вооружён ножом.

«‎6 часов гоняли по лесу»: Появились кадры поимки террориста из уральского СИЗО после недели в бегах
«‎6 часов гоняли по лесу»: Появились кадры поимки террориста из уральского СИЗО после недели в бегах

Напомним, 1 сентября из СИЗО-1 Екатеринбурга сбежали двое заключённых, осуждённых за покушение на теракт. Они занимались поджогами военкоматов в разных городах России. Корюкова* и Черепанова* готовили к этапированию, но они сумели обмануть охрану и скрыться. Оказалось, что у террористов был ключ от камеры. Одного их преступников поймали недалеко от посёлка Медный под Екатеринбургом.

* Внесены в реестр террористов и экстремистов.

Обложка © Telegram / Ural Mash

Наталья Афонина
