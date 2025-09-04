Сбежавших из СИЗО Екатеринбурга террористов ищут третий день

В окрестностях села Новоалексеевское, расположенного в Первоуральском районе, ведётся поиск заключённых, совершивших побег из екатеринбургского СИЗО-1. По словам местной жительницы, на дорогах дежурят вооружённые сотрудники дорожно-патрульной службы.

До этого появлялись неподтверждённые сведения, что беглецов, возможно, замечали в садовых товариществах Уралмаша и в окрестностях Богдановича. Силовикам удалось выйти на след беглецов 3 сентября, обнаружив их вещи и временное укрытие в районе Палкинского Торфяника.