4 сентября, 09:41

Сбежавших из СИЗО Екатеринбурга террористов ищут третий день

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526

В окрестностях села Новоалексеевское, расположенного в Первоуральском районе, ведётся поиск заключённых, совершивших побег из екатеринбургского СИЗО-1. По словам местной жительницы, на дорогах дежурят вооружённые сотрудники дорожно-патрульной службы.

«Возле «Хрустальной» стоят два поста ДПС. Все снаряжённые. Шерстили белую «Ладу», Новоалексеевское буквально в трёх километрах», — приводит URA.ru слова женщины.

До этого появлялись неподтверждённые сведения, что беглецов, возможно, замечали в садовых товариществах Уралмаша и в окрестностях Богдановича. Силовикам удалось выйти на след беглецов 3 сентября, обнаружив их вещи и временное укрытие в районе Палкинского Торфяника.

Искали еду и сигареты: Сбежавших из СИЗО на Урале террористов видели на кладбище
Искали еду и сигареты: Сбежавших из СИЗО на Урале террористов видели на кладбище

Напомним, 1 сентября стало известно, что двое обвиняемых в совершении террористического акта сбежали из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге. Арестанты проходили по статье 205 Уголовного кодекса за поджог военкомата. МВД объявило злоумышленников в федеральный розыск.

