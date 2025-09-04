Сбежавших из СИЗО Екатеринбурга террористов ищут третий день
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / alleks19760526
В окрестностях села Новоалексеевское, расположенного в Первоуральском районе, ведётся поиск заключённых, совершивших побег из екатеринбургского СИЗО-1. По словам местной жительницы, на дорогах дежурят вооружённые сотрудники дорожно-патрульной службы.
«Возле «Хрустальной» стоят два поста ДПС. Все снаряжённые. Шерстили белую «Ладу», Новоалексеевское буквально в трёх километрах», — приводит URA.ru слова женщины.
До этого появлялись неподтверждённые сведения, что беглецов, возможно, замечали в садовых товариществах Уралмаша и в окрестностях Богдановича. Силовикам удалось выйти на след беглецов 3 сентября, обнаружив их вещи и временное укрытие в районе Палкинского Торфяника.
Напомним, 1 сентября стало известно, что двое обвиняемых в совершении террористического акта сбежали из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге. Арестанты проходили по статье 205 Уголовного кодекса за поджог военкомата. МВД объявило злоумышленников в федеральный розыск.