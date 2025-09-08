Не пытаться задержать! Сбежавший из уральского СИЗО террорист может быть вооружён
ФСИН: Арестант, сбежавший из СИЗО в Екатеринбурге, может иметь при себе нож
Осуждённый Иван Корюков*. Обложка © VK / Гуфсин-России По-Свердловской-Области
Осуждённый Иван Корюков*, который 1 сентября сбежал из СИЗО в Екатеринбурге, может иметь при себе кухонный нож. Гражданам не стоит пытаться его задержать самостоятельно, предупредили в ГУ ФСИН региона.
«Корюков Иван Андреевич* <…> обвиняется в совершении преступления террористического характера. <…> Возможно, одет в белую кепку с надписью, черную куртку-плащёвку до колена, на груди надпись бело-красного цвета вдоль молнии, толстовку светлого цвета, тёмно-синие штаны, на кармане логотип в виде ромба, кроссовки чёрного цвета с логотипом «Найк». При себе может иметь кухонный нож», — говорится в сообщении.
ФСИН уточняет, что Корюков* может быть опасен и призывает граждан не пытаться задерживать его самостоятельно. Сотрудники правоохранительных органов ведут розыск и обращаются к населению с просьбой сообщать любую информацию о местонахождении беглеца.
Ранее сообщалось, что в Первоуральском районе Свердловской области продолжаются поиски заключённых, сбежавших 1 сентября из екатеринбургского СИЗО-1. На дорогах дежурят вооружённые сотрудники ДПС, проверяющие транспортные средства. Двое беглецов, включая Ивана Корюкова* и Александра Черепанова*, могут скрываться на территориях садоводческих товариществ. Черепанова удалось задержать после шестичасовой погони по лесу; первые кадры с места задержания были опубликованы
* Внесены в реестр террористов и экстремистов.