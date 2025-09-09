Мессенджер MAX
9 сентября, 15:17

«Увезли на скорой»: Актриса Морозова объяснила пропажу бровей

Актриса Морозова рассказала, что лишилась бровей, намазав их глиной на отдыхе

Елена Морозова. Обложка © РИА Новости / Валерий Мельников

Актриса Елена Морозова раскрыла причину своего многолетнего предпочтения безбровного образа. Необычный выбор связан с курьёзным инцидентом на отдыхе в конце 90-х годов, поделилась артистка в разговоре с «Леди Mail».

«В 96-м или 97-м году, уже точно не помню, я отдыхала на Азовском море и, видя, как один дядя на берегу бодро обмазывается местной глиной, решила последовать его примеру. В итоге дядю увезли на скорой, а я отделалась нарушением пигментного обмена кожи из-за закупорки её глиной, что в итоге сделало меня ни на кого не похожей, и со временем мне очень это понравилось», — рассказала Морозова.

Актриса также рассказала о съёмках в драме «Семейное счастье», отметив мгновенное творческое взаимопонимание с режиссёром Стасей Толстой. Морозова подчеркнула ценность шестичасовых читок и подробного обсуждения персонажей, что, по её мнению, позволяет создавать на экране нечто подлинное и наполненное смыслом.

Модели выжгли брови во время сеанса по удалению татуажа в Уфе
Летом известная российская телеведущая Лариса Гузеева подверглась шквалу критики за неожиданную смену имиджа. Поклонники писали, что новый образ с седыми прядями и светлыми бровями её старит. В ответ на это артистка ответила, что природа наделила её бесцветными бровями и волосами.

