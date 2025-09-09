«Увезли на скорой»: Актриса Морозова объяснила пропажу бровей

«В 96-м или 97-м году, уже точно не помню, я отдыхала на Азовском море и, видя, как один дядя на берегу бодро обмазывается местной глиной, решила последовать его примеру. В итоге дядю увезли на скорой, а я отделалась нарушением пигментного обмена кожи из-за закупорки её глиной, что в итоге сделало меня ни на кого не похожей, и со временем мне очень это понравилось», — рассказала Морозова.