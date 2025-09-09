Мессенджер MAX
9 сентября, 14:59

Врачи пока не разрешили допросить убийцу школьницы из Roblox

СК ждёт разрешения допросить подозреваемого в убийстве школьницы в Петербурге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SviatlanaLaza

В Санкт-Петербурге следователи готовятся допросить 18-летнего юношу, подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы. Сейчас они ждут разрешения врачей: после трагедии парень оказался в реанимации.

По данным СК, 7 сентября он арендовал номер в апарт-отеле на Витебском проспекте, где нанёс своей спутнице множественные ножевые ранения, а затем попытался покончить с собой. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие считает, что конфликт произошёл на почве личной неприязни. Молодые люди познакомились в 2023 году в онлайн-игре Roblox, тогда девочке было 13, а юноше 16. Их отношения продолжались на расстоянии, но в феврале 2025 года девушка рассказала матери о переписке, после чего родители настояли на прекращении общения. Несмотря на это, молодой человек прилетел в Петербург, чтобы встретиться и попытаться возобновить отношения.

Life.ru узнал после жуткого убийства девочки парнем из онлайн-игры, как ИИ меняет психику детей
Марина Фещенко
