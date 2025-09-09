«Эпигенетические часы» не обмануть: Назван метод точного определения биологического возраста

Наиболее точным методом определения биологического возраста человека является анализ метилирования ДНК, известный как тест «эпигенетические часы». Об этом сообщил председатель совета директоров ГК «Диакон» Андрей Варивода.

Эксперт пояснил, что метод основан на выявлении химических меток на ДНК, которые накапливаются с течением времени и отражают реальное состояние организма, не изменяя саму генетическую последовательность. Среди наиболее надёжных тестов он выделил Horvath Clock, Hannum Clock и GrimAge.

Специалист отметил, что наряду с этим методом существуют дополнительные способы оценки — анализ теломер, биохимические исследования крови и антропометрические замеры. Однако эти подходы, по его словам, часто используются в комплексе с эпигенетическим тестированием, поскольку каждый из них имеет свои ограничения и преимущества для комплексной оценки состояния здоровья и скорости старения организма.