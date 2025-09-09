Страшно красиво: Гигантский смерч над Чёрным морем сняли на видео

Над морскими просторами Сочи вновь разразилась непогода. Очевидцы с Транспортной улицы стали свидетелями захватывающего зрелища: гигантский смерч закружился над водной гладью, создавая впечатляющее, но в то же время тревожное зрелище. Об этом сообщает Kub Mash.

В Сочи засняли смерчи над морем. Видео © Telegram/ Kub Mash

В период с 9 по 11 сентября в Сочи и Сириусе прогнозируется ухудшение погодных условий: пройдут сильные дожди с грозами, местами выпадет град, а ветер усилится до штормовых значений, достигая 20-25 метров в секунду. Из-за обильных осадков на реках вероятно повышение уровня воды, в отдельных местах до критических отметок. В горах повышается вероятность схода небольших селей.