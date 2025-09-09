К осужденному экс-мэру российского города подали новый иск
Владимир Николаев. Обложка © ТАСС / Смитюк Юрий
Генпрокуратура России инициировала новое судебное разбирательство против Владимира Николаева, экс-мэра Владивостока, который в 90-х годах руководил ОПГ «Винни-Пухи». Об этом сообщает «Коммерсант».
Согласно информации издания, новый судебный иск направлен на изъятие у родственников осужденного Николаева собственности стоимостью 5,3 миллиарда рублей и 700 миллионов рублей. Генпрокуратура утверждает, что Николаев, будучи депутатом краевого парламента (2001-2004 гг.) и впоследствии мэром Владивостока (до 2008 г.), игнорировал законодательные ограничения на занятие предпринимательством.
Напомним, в конце июля по решению суда у Владимира Николаева и его родных по решению суда был изъят 821 объект недвижимости. Также с экс-чиновника взыскали свыше 590 миллионов рублей, обратив их в доход государства. По решению Ленинского районного суда города, вынесенному 24 декабря 2007 года, Николаев был приговорён к 4,5 годам лишения свободы условно.