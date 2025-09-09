К осужденному экс-мэру российского города подали новый иск

Напомним, в конце июля по решению суда у Владимира Николаева и его родных по решению суда был изъят 821 объект недвижимости. Также с экс-чиновника взыскали свыше 590 миллионов рублей, обратив их в доход государства. По решению Ленинского районного суда города, вынесенному 24 декабря 2007 года, Николаев был приговорён к 4,5 годам лишения свободы условно.