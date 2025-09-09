Семь крупнейших российских банков снизили ставки по вкладам перед заседанием ЦБ

За первую неделю сентября семь крупнейших российских банков из топ-20 снизили процентные ставки по депозитам. Об этом сообщили аналитики маркетплейса «Финуслуги».

Согласно данным исследования, только одна финансовая организация из 20 ведущих повысила доходность вкладов. На фоне общей тенденции к снижению наиболее заметное уменьшение ставок зафиксировано по трёхмесячным депозитам — до 15,59% годовых. По полугодовым вкладам средняя ставка составила 14,58%, по годовым — 13,49%. По долгосрочным продуктам также наблюдается снижение доходности: ставки по полуторагодовым вкладам опустились до 10,62%, а по трёхлетним депозитам — до 9,62% годовых.

С момента последнего снижения ключевой ставки ЦБ РФ средняя доходность вкладов в крупнейших банках уменьшилась на 1,49–2,08 процентного пункта. Диапазон ставок по депозитам со сроком до трёх лет варьируется от минимальных 5,7% до максимальных 18,5% годовых.