В США назвали необходимым присутствие европейских войск на Украине

Гарантии безопасности, которые требует Киев, могут быть обеспечены европейскими войсками. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер. Он подчеркнул, что присутствие миротворцев или инструкторов, станет ключевым элементом для предоставления этих гарантий.

«Я думаю, есть необходимость в присутствии там европейских войск, будь то миротворцы, инструкторы или в любой другой роли. <...> Именно эти гарантии безопасности позволят Владимиру Зеленскому заключить сделку», — заявил Уитакер.