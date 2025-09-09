В США назвали необходимым присутствие европейских войск на Украине
Уитакер: Зеленский заключит сделку после размещения европейских войск на Украине
Гарантии безопасности, которые требует Киев, могут быть обеспечены европейскими войсками. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер. Он подчеркнул, что присутствие миротворцев или инструкторов, станет ключевым элементом для предоставления этих гарантий.
«Я думаю, есть необходимость в присутствии там европейских войск, будь то миротворцы, инструкторы или в любой другой роли. <...> Именно эти гарантии безопасности позволят Владимиру Зеленскому заключить сделку», — заявил Уитакер.
Кроме того, Уитакер предположил, что мирное соглашение между Россией и Украиной может включать защиту приходов РПЦ и русскоговорящего населения. Помимо этого, Киев уже готов прекратить боевые действия по текущей линии фронта, но для этого нужны гарантии безопасности.