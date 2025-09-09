В мирную сделку по Украине может войти защита УПЦ и русскоязычного населения
Постпред США при НАТО Уитакер: Сделка по Украине может включать защиту УПЦ
Обложка © ТАСС / Sergei Chuzavkov/SOPA Images via
Украина готова прекратить боевые действия по текущей линии фронта при определённых условиях. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News.
«Они готовы заморозить линию фронта, если получат гарантии безопасности», — заявил Уитакер.
По его мнению, ключевым условием может стать система гарантий с участием европейских военных в роли инструкторов или миротворцев. Уитакер также допустил, что мирное соглашение может включать защиту приходов РПЦ и русскоговорящего населения на Украине.
Напомним, в последние годы на Украине обострилось притеснение русскоязычного населения и канонической Украинской православной церкви. Киев официально признал УПЦ аффилированной с Русской православной церковью (РПЦ) структурой. Это решение грозит украинской церкви полным запретом.
