9 сентября, 14:49

В мирную сделку по Украине может войти защита УПЦ и русскоязычного населения

Постпред США при НАТО Уитакер: Сделка по Украине может включать защиту УПЦ

Обложка © ТАСС / Sergei Chuzavkov/SOPA Images via

Украина готова прекратить боевые действия по текущей линии фронта при определённых условиях. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox News.

«Они готовы заморозить линию фронта, если получат гарантии безопасности», — заявил Уитакер.

По его мнению, ключевым условием может стать система гарантий с участием европейских военных в роли инструкторов или миротворцев. Уитакер также допустил, что мирное соглашение может включать защиту приходов РПЦ и русскоговорящего населения на Украине.

Напомним, в последние годы на Украине обострилось притеснение русскоязычного населения и канонической Украинской православной церкви. Киев официально признал УПЦ аффилированной с Русской православной церковью (РПЦ) структурой. Это решение грозит украинской церкви полным запретом.

Власти Украины через суд потребовали ликвидировать деятельность УПЦ

Ранее в Верховной раде Украины взбесились от слов Владимира Зеленского о победе Украины в случае сохранения её территорий. Там считают, что эти фразы могут привести к тому, что Украина будет ограничена территорией Львова.

Полина Никифорова
