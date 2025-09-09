Рухнула вместе с трибуной: Новый глава Минздрава Швеции упала в обморок на церемонии назначения
Новый министр здравоохранения Швеции Элизабет Ланн почувствовала себя плохо и потеряла сознание непосредственно во время церемонии своего назначения. Видеозапись этого происшествия стала вирусной в соцсетях.
Во вторник, 9 сентября, развернулась неординарная ситуация вокруг Ланн. В тот день ожидалось её официальное вступление в должность руководителя Министерства здравоохранения Швеции. Однако, в ходе торжественной церемонии, что-то пошло не так. Возможно, из-за нервного напряжения или ухудшения самочувствия, Ланн начала терять сознание и в итоге упала, опрокинув трибуну.
Министру оказали первую помощь, благодаря чему она быстро вернулась к выступлению. Сама Ланн позже объяснила, что всему виной стал низкий сахар в крови.
Ранее похожий инцидент случился с главой полиции Словакии. Генерал Яна Машкарова потеряла сознание во время пресс-конференции, посвящённой росту случаев телефонного и интернет-мошенничества в стране.
