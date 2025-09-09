В Белом доме ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

Администрация президента США пока не располагает информацией о предстоящем телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«У меня нет информации о телефонных разговорах президента с другими иностранными лидерами, которую я была бы готова огласить», — сказала она в ходе брифинга.