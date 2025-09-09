Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 сентября, 18:15

В Белом доме ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

Белый дом ещё не готов сообщить о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

Обложка © Truth Social / Donald J. Trump

Обложка © Truth Social / Donald J. Trump

Администрация президента США пока не располагает информацией о предстоящем телефонном разговоре между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«У меня нет информации о телефонных разговорах президента с другими иностранными лидерами, которую я была бы готова огласить», — сказала она в ходе брифинга.

Трамп недоволен ситуацией на Украине, но уверен, что конфликт будет урегулирован
Трамп недоволен ситуацией на Украине, но уверен, что конфликт будет урегулирован

Накануне Трамп сообщил, что собирается поговорить с Владимиром Путиным. По его словам, их разговор должен состоятся в ближайшие дни.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar