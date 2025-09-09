«Очередная провокация»: Минобороны России опровергло слова Зеленского об ударе по Яровой

Утверждения Владимира Зеленского об обстреле посёлка Яровая в ДНР российскими войсками не соответствуют действительности и являются провокацией. Об этом сообщили РИА «Новости» в Минобороны России.

«Мы наблюдаем очередную провокацию киевского режима. На это указывает ряд фактов», — сказал собеседник агентства.

Представитель ведомства опроверг информацию о боевых действиях в районе Яровой, заявив, что последние столкновения произошли ночью 7 сентября, но ближе к Новосёловке. Он также указал на несоответствие размера воронки на представленных Киевом фотографиях, которая, по его словам, слишком мала для авиабомбы ФАБ-500. Кроме того, легко идентифицируемые ориентиры на снимках позволили установить отсутствие реальных последствий от предполагаемых обстрелов ВС РФ в данном районе.