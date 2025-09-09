Мессенджер MAX
9 сентября, 20:30

В Госдуме призвали не ждать проигрышей лудоманов, а блокировать сами площадки

Депутат Марченко поддержал блокировку аккаунтов лудоманов при больших проигрышах

Депутат Госдумы Евгений Марченко поддержал идею о блокировке аккаунтов людей, проигрывающих большие суммы в азартных играх. Во время общения с Life.ru он назвал лудоманию настоящей чумой XXI века.

Вот что интересно — в интернете нет классических казино, а есть только ставки на спорт. Но какая разница? Это тоже азартные игры, по сути тот же самый игорный бизнес, просто в цифровом формате.

Евгений Марченко

Депутат Государственной думы

Парламентарий напомнил, что в стране официально запрещены казино, несколько игровых зон доступны только в определённых регионах, где они практически не развиваются. Он выступил категорически против игорного бизнеса и призвал не дожидаться, пока люди будут проигрывать по 100 тысяч рублей и больше, а закрывать такие площадки сразу.

«Но можно начать и с малого – блокировки аккаунта, как указано в инициативе, а потом закрыть всё, я поддерживаю», — заключил Марченко.

Напомним, автором инициативы о блокировке аккаунтов россиян на платформах онлайн-ставок и азартных игр выступило межрегиональное общественное движение «Зов Народа». Согласно документу, при достижении лимита чистого проигрыша аккаунт пользователя должен быть автоматически и бессрочно заблокирован. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.

