В Госдуме призвали не ждать проигрышей лудоманов, а блокировать сами площадки

Депутат Госдумы Евгений Марченко поддержал идею о блокировке аккаунтов людей, проигрывающих большие суммы в азартных играх. Во время общения с Life.ru он назвал лудоманию настоящей чумой XXI века.

Вот что интересно — в интернете нет классических казино, а есть только ставки на спорт. Но какая разница? Это тоже азартные игры, по сути тот же самый игорный бизнес, просто в цифровом формате. Евгений Марченко Депутат Государственной думы

Парламентарий напомнил, что в стране официально запрещены казино, несколько игровых зон доступны только в определённых регионах, где они практически не развиваются. Он выступил категорически против игорного бизнеса и призвал не дожидаться, пока люди будут проигрывать по 100 тысяч рублей и больше, а закрывать такие площадки сразу.

«Но можно начать и с малого – блокировки аккаунта, как указано в инициативе, а потом закрыть всё, я поддерживаю», — заключил Марченко.