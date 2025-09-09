ЕС рассматривает конфликт на Украине как предлог для лишения стран суверенитета. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своём аккаунте в социальной сети X.

«ЕС хочет использовать конфликт на Украине как предлог, чтобы связать нас всех финансовыми узами. Мы должны смотреть дальше поля битвы, на будущее самого Союза», — написал Орбан.

Орбан убеждён, что действия ЕС направлены на централизацию власти и усиление контроля над странами-членами. Он призвал европейские страны к бдительности и защите своего суверенитета.