9 сентября, 20:21

«Финансовые узы»: Орбан раскрыл коварный план Евросоюза по Украине

Орбан: ЕС хочет использовать конфликт на Украине для лишения стран суверенитета

Виктор Орбан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

ЕС рассматривает конфликт на Украине как предлог для лишения стран суверенитета. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своём аккаунте в социальной сети X.

«ЕС хочет использовать конфликт на Украине как предлог, чтобы связать нас всех финансовыми узами. Мы должны смотреть дальше поля битвы, на будущее самого Союза», — написал Орбан.

Орбан убеждён, что действия ЕС направлены на централизацию власти и усиление контроля над странами-членами. Он призвал европейские страны к бдительности и защите своего суверенитета.

Ранее сообщалось, что хакеры взломали канцелярию ВС Франции и получили информацию о планах Запада по вводу «миротворческого контингента» на Украину. Хакеры узнали, что «коалиция желающих» готова признать за Россией ДНР, ЛНР, части Херсонской и Запорожской областей, а также Крым в обмен на согласие Москвы на размещение европейских военных на территории Украины. Согласно опубликованным данным, планируется отправка на территорию Украины около 50 тысяч военнослужащих стран ЕС и НАТО.

Антон Голыбин
