Суд США постановил перевести россиянина Постового под домашний арест

Суд в США постановил заменить содержание под стражей гражданина России Дениса Постового на домашний арест на период судебного разбирательства. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Уильям Коффилд, уточнив, что россиянина переведут из округа Колумбия во Флориду.