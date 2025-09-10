Суд США постановил перевести россиянина Постового под домашний арест
Денис Постовой. Обложка © X / THE INTEL DROP
Суд в США постановил заменить содержание под стражей гражданина России Дениса Постового на домашний арест на период судебного разбирательства. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Уильям Коффилд, уточнив, что россиянина переведут из округа Колумбия во Флориду.
Согласно решению судьи, Постовой будет находиться под контролем друга семьи на территории Флориды. Защитник отметил, что фактическая перевозка задержанного может занять несколько дней.
Напомним, в сентябре 2024 года россиянина Дениса Постового задержали в американском городе Сарасота. По данным следствия США, россиянин осуществлял поставки микроэлектроники на родину в обход санкциям. В том же месяце его арестовали.