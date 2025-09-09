После презентации новых iPhone акции Apple начали падать

Торги на бирже NASDAQ зафиксировали снижение стоимости акций американской компании Apple после презентации новых смартфонов iPhone и других гаджетов. Данные об этом поступили во вторник, 9 сентября.

Напомним, что корпорация Apple представила новые устройства на ежегодной презентации в Театре Стива Джобса в Купертино. Компания анонсировала флагманский iPhone 17 и другие технологические новинки. AirPods Pro 3 стали компактнее и получили усовершенствованную систему шумоподавления с возможностью перевода в реальном времени. Apple Watch Series 11 получили увеличенное время автономной работы и новые медицинские функции, включая измерение артериального давления и расширенный мониторинг сна.