9 сентября, 20:38

После презентации новых iPhone акции Apple начали падать

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kovop

Торги на бирже NASDAQ зафиксировали снижение стоимости акций американской компании Apple после презентации новых смартфонов iPhone и других гаджетов. Данные об этом поступили во вторник, 9 сентября.

После завершения презентации, акции корпорации стали дешеветь. В момент окончания мероприятия падение стоимости ценных бумаг компании составило 1,37%. Падение продолжается и далее.

Суд Москвы оштрафовал Apple на 3,5 млн за отказ удалить запрещённый контент

Напомним, что корпорация Apple представила новые устройства на ежегодной презентации в Театре Стива Джобса в Купертино. Компания анонсировала флагманский iPhone 17 и другие технологические новинки. AirPods Pro 3 стали компактнее и получили усовершенствованную систему шумоподавления с возможностью перевода в реальном времени. Apple Watch Series 11 получили увеличенное время автономной работы и новые медицинские функции, включая измерение артериального давления и расширенный мониторинг сна.

