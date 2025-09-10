Скороход: Мобилизованных на Украине предлагают выкупить за 30 тыс. долларов

Депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила о случаях, когда сотрудники военкомата в Киеве предлагают родственникам выкупить насильно мобилизованных за $30 тыс. Информация об этом прозвучала в интервью украинской телеведущей Лане Шевчук.

«Я вот сейчас написала заявление в ГБР, на днях, относительного того, что человек попал на ДВРЗ (жилой массив в Киеве — Прим. Life.ru), его «упаковали», его привезли на ДВРЗ, и его родственникам приходит смс с предложением выкупить его с ДВРЗ, чтобы он оттуда вышел за 30 тысяч долларов», — заявила Скороход.

По словам депутата, эта сумма относится к одному человеку, и она призвала представить себе количество людей, с которыми подобное происходит ежедневно.