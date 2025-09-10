Мессенджер MAX
10 сентября, 00:57

Взрывы зафиксированы на западе и в центре Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

В четырёх украинских городах прогремели взрывы. Об этом сообщили местные СМИ.

Сначала взрыв произошёл в Киеве, затем аналогичные события зафиксировали в Ровно, Виннице и Львове. В десяти областях Украины на данный момент звучит воздушная тревога.

А ранее стало известно, что Украина может столкнуться с риском критической нехватки систем противовоздушной обороны на фоне пересмотра Пентагоном программы военной помощи, которая привела к значительному замедлению поставок вооружений. США намерены и дальше поддерживать Киев, но в то же время призывают Европу «сделать шаг вперёд».

